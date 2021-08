Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Abraham per Mou. Edin, l’Inter subito”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Abraham per Mou". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Il talento del Chelsea prima scelta della Roma per sostituire Dzeko. L'inglese sorpassa Isak, ma in corsa c'è anche l'Arsenal. Edin, l'Inter subito. E ora Inzaghi vuole Zapata o Correa. Il nodo del pagamento nella trattativa con il club londinese che chiede 47 milioni. Il bosniaco a Milano quando José avrà il 9. Lukaku a Londra nella notte. E Parigi aspetta re Messi. Allegri rialza la Juve: 'Sconfitta ma bella'. Il tecnico non fa drammi per lo 0-3: 'Da pochissimo ci alleniamo tutti insieme. A Udine al top'. Che festa per Jacobs".