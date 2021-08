Prima Pagina, Corriere dello Sport: “215 per Mbappé, CR7 solo gratis“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“215 per Mbappé, CR7 solo gratis”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Guardiola: sì a Ronaldo, ma a zero. Mendes, blitz a Torino. Il Psg spara altissimo, Real disposto alla follia. Leonardo rifiuta i 160 milioni di Perez: ‘Via alle nostre condizioni’. Madrid pronta a tutto pur di dare Kylian a Carlo”. E ancora: “Correa a Milano già oggi in campo. Inter e Inzaghi hanno la punta. L’argentino potrebbe essere convocato per la sfida di Verona. La Lazio su Zaccagni, ieri il primo contatto. Mourinho con la vera Roma. Conference League: all’Olimpico il ritorno con in Trabzon. Dopo il 2-1 dell’andata il tecnico non vuole rischiare. Zaniolo c’è, Abraham staffetta: Shamurodov si prepara. Allarme Covid, Nazionali: il no dei club agli stranieri. La Lega con le società: viaggi negati se c’è obbligo di quarantena”.