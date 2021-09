Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve da salvezza. Roma, lo scudo di Mou”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Juve da salvezza”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Primo successo dei bianconeri, ma quanta fatica per battere lo Spezia. Ribaltone di Chiesa e De Ligt. Max: ‘Vinta una partita di sofferenza’. Il Milan aggancia l’Inter, il Napoli contro la Samp può tornare in vetta. Anche il Genoa va agli americani. Roma, lo scudo di Mou. Il tecnico: Non siamo candidati a nulla. Sarri (in tribuna) punta su Immobile. Udinese all’Olimpico, Lazio a Torino. E domenica il derby”.