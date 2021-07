Prima Pagina, Corriere dello Sport: “È una Roma da Champions. Effetto Mourinho”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“È una Roma da Champions”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Effetto Mourinho, parte bene la tournée giallorossa in Portogallo: 1-1. Mancini firma il vantaggio, il Porto si salva all’89’. Ottima prova contro la squadra di Conceiçao. Cresce Zaniolo: suo l’angolo dell’1-0. Rissa sfiorata. In attacco arriva Shomurodov. L’Inter nel segno di Calha e Satriano. Il turco va in gol e regala assist: 6-0 al Crotone. Juve, oggi Locatelli e Kaio Jorge è vicino. Vertice decisivo con il Sassuolo. Bruciati i rossoneri nella corsa al talento brasiliano. Calabria: Con Ibra Milan senza limiti. Inter e Juve sono favorite, noi la variabile. Voglio tornare in Nazionale”.