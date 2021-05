“La Juve è adesso”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Pirlo a Bologna per l’ultimo assalto, ma dipende da Napoli e Milan. Due posti Champions per tre squadre. E dopo 10 anni i bianconeri rischiano. Gattuso col Verona non può sbagliare, Pioli senza Rebic a Bergamo. Capello: ‘Decide Gasp ma stasera può perdere’. Fiorentina, pari a Crotone. Il Cagliari cade con il Genoa. Atletico e Simeone trionfo della Liga”.