Rinaudo: “Bilancio positivo, la Primavera una risorsa. Centro Sportivo? Dico la mia”

Queste le parole del responsabile del settore giovanile Leandro Rinaudo ai microfoni di "La Repubblica".

I baby rosanero di mister Antonello Capodicasa hanno sfiorato il primo posto nel campionato di Primavera 3, ultimando la stagione a sole tre lunghezze dalla capolista Catanzaro. Un lavoro degno di nota quello svolto dall'ex calciatore di Palermo e Napoli. Lungimiranza, impegno e dedizione: componenti fondamentali per mansione e compiti a cui ha fatto fronte Rinaudo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

STAGIONE ROSANERO- "Il nostro è un bilancio positivo, quando siamo partiti non c’era nulla, nemmeno la sede. Sono stati selezionati ragazzi in fretta e furia con i provini. È stato fatto un lavoro eccezionale, soprattutto se si considera che dietro di noi sono arrivati club come il Catania, che lavora da anni con i ragazzi e può contare sul centro sportivo di proprietà, o il Bari che è retrocesso in Primavera 4. La nostra squadra allenata da Antonello Capodicasa è stata la più giovane del campionato con cinque o sei calciatori del 2004 che sono andati spesso in campo".

RITIRO- "In molti si sono messi in mostra. Magari è ancora presto per dire chi andrà in ritiro con il Palermo, ma di certo tutti sono stati seguiti non solo da mister Filippi, dal ds Castagnini e dall’ad Sagramola che spesso hanno seguito le nostre partite. Il presidente Mirri, poi, ci ha seguito anche durante gli allenamenti. C’è una grandissima considerazione per questi ragazzi".

CENTRO SPORTIVO- "Siamo nelle condizioni di lavorare come abbiamo sempre fatto, la società ci è vicina e si lavora per avere non solo un presente, ma anche un futuro migliore. Aspettiamo il centro sportivo che sarà la base per lavorare in un certo modo, senza l’assillo di dovere lasciare libero il campo alla scadenza delle due ore di affitto per l’allenamento".