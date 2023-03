Primavera, Palermo-Catanzaro: Di Benedetto e la conferma del primato al “Pasqualino”

Una cavalcata entusiasmante. Il campionato del Palermo Primavera assume sempre più i contorni di un dominio, un incedere sicuro e travolgente verso il meritato traguardo. Ancora una vittoria contro la Fermana, la quarta in cinque partite, la decima perla interna consecutiva di un gruppo che, sempre più consapevole della sua forza, annichilisce gli avversari con perfette interpretazioni tattiche e motivazionali. A partire dalle ore 14.30 - i ragazzi di mister Stefano Di Benedetto - affronteranno il Catanzaro allo stadio Pasqualino, nel quale i rosanero inseguono la conferma del primato. Essendo a quota 45 punti in classifica, i ragazzi siciliani dovranno ottenere l'intera posta in palio per allungare definitivamente sul Potenza. Quest'ultima inseguitrice di livello, capace di battere Mazza e compagni nell'ultimo confronto esterno del Palermo. Risultati di 2-1 in favore dei rossoblù, che ha riaperto le sorti di un torneo che nella giornata di oggi la banda guidata da Di Benedetto dovrà chiudere.