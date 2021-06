Primavera 3, Palermo-Catanzaro: ecco come guardare il big match dei baby rosanero

Palermo-Catanzaro: il match che vale sei punti

Il big match valido per la tredicesima giornata del Girone G di Primavera 3 sarà visibile sui canali social ufficiali del Palermo, come comunicato dalla stessa società di Viale del Fante. La gara tra i rosanero ed il Catanzaro andrà in scena tra pochi minuti: alle ore 15.00 al "Pasqualino Stadium" di Carini.