Palermo Primavera, Di Benedetto in pole per essere il nuovo coach dei baby rosa

Nelle ultime stagioni ha allenato l'U17 del Parma. Stiamo parlando di Stefano Di Benedetto: papabile nuovo tecnico della Primavera del Palermo

Cambio alla guida tecnica della Primavera rosanero. Dopo un biennio probante sotto il punto di vista dei risultati e della maturazione dei giovani calciatori rosanero, Antonello Capodicasa è stato sollevato dall'incarico venendo così costretto a salutare il club di Dario Mirri. Il secondo posto in campionato ottenuto la scorsa stagione nel girone G di Primavera 3 è segno dell'ottimo lavoro svolto con i baby del club siciliano ma non è bastato all'ormai ex coach rosanero per ottenere la conferma sulla panchina del Palermo.