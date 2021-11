Serie B, 15a giornata: pari casalinghi per Cremonese e Pisa, Lucca sbaglia un rigore

Due le gare in programma alle ore 18.00, stop per la capolista che adesso rischia di essere scavalcata dal Brescia

Quindicesima giornata del campionato di Serie B che alle ore 18.00 ha visto protagoniste Pisa e Cremonese. I nerazzurri non sono andati oltre il pareggio nella sfida casalinga contro il Perugia, vantaggio dei toscani con Marsura e pari ospite con De Luca. I padroni di casa possono recriminare per non aver portato a casa i tre punti, infatti all'81' Lorenzo Lucca ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe presumibilmente regalato il successo ai suoi. Nell'altra sfida del pomeriggio altro 1-1 tra la Cremonese e il Frosin0ne, lombardi avanti con Daniel Ciofani ma è stato Charpentier a pareggiare i conti.