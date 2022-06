Sassuolo, nuovo tentativo per l’ex Palermo Lucca dal Pisa. Su di lui anche il Bologna

Il Sassuolo prova per Lorenzo Lucca, attaccante ex Palermo di proprietà del Pisa

Come accaduto nella sessione invernale di calciomercato, il Sassuolo ci riprova per Lorenzo Lucca. L'attaccante ex Palermo, di proprietà del Pisa, ha vissuto una stagione di alti e bassi in Serie B. Prima un inizio di campionato di fuoco, poi compresa anche la flessione della squadra, un calo di prestazioni che lo hanno fatto scivolare in panchina.