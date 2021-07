Pisa, ufficiale l’arrivo di Lucca: il club nerazzurro annuncia l’ex Palermo così

Lorenzo Lucca lascia Palermo: l'attaccante classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa per i prossimi cinque anni

La notizia era nell'aria, questa mattina l'ufficialità: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Pisa. Nel dettaglio, l'attaccante classe 2000 ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club toscano fino al 30 giugno 2026. Brava e lesta la dirigenza nerazzurra nel fiutare, con lungimiranza, l'affare in ottica presente e futura, irrompendo sulla scena e sbaragliando le concorrenti (Sassuolo, Udinese e Bologna in primis), in virtù di argomentazioni tecniche e progettuali che hanno convinto Lucca ed il suo entourage a ritenere il Pisa la realtà ideale.