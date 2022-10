Pisa-Parma 0-0, Canestrelli: “Importante muovere la classifica, continuiamo così”

"Bellissimo non aver preso gol per la prima volta da inizio campionato. È una sensazione veramente positiva. Ovviamente è merito della squadra che difende di gruppo e di voglia". Lo ha detto Simone Canestrelli, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Parma. Il difensore del Pisa ha analizzato la prova offerta dalla compagine nerazzurra, prossimo avversario in campionato del Palermo, in occasione dell'ottava giornata di Serie B.