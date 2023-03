Pisa-Palermo, la scheda dei toscani: Tourè, Moreo e Morutan, vari assi per D’Angelo

Il Palermo sfiderà il Pisa nella 28a giornata di Serie B. La scheda dei nerazzurri

⚽️

Archiviato il pareggio interno contro la Ternana, il Palermo di Eugenio Corini prepara la trasferta di Pisa, match valevole per la 28a giornata di Serie B. I nerazzurri del tecnico Luca D'Angelo sono in un momento positivo, tre vittorie nelle ultime cinque, in particolare pesano in classifica quelle contro Parma e Reggina.

Stagione finora con buoni risultati per i toscani, che mantengono ben salda la zona playoff. Sesto posto con 41 punti raccolti in queste ventisette gare, dieci vittorie, sei sconfitte e ben undici pareggi, numero più alto dell'intero torneo insieme a Sudtirol e Cagliari. Quattro ko dei sei totali sono arrivati nelle prime cinque di campionato, poi un filotto di quattordici risultati utili di fila, finora il più lungo della Serie B, interrotto dalla sconfitta con il Cittadella il 14 gennaio.

Dopo il tlungo ciclo targato D'Angelo, la società nerazzurra ha affidato la panchina all'inizio della stagione corrente a Rolando Maran, con l'obiettivo forte di centrare la promozione in Serie A. L'avventura però del tecnico ex Cagliari è terminata dopo solamente sei gare in cui, come detto sopra, sono arrivati cinque ko. Da qui la decisione di richiamare Luca D'Angelo. Con il nuovo "vecchio" allenatore, è iniziata la marcia di ricorsa ai playoff e alla Serie A. Nei dettami del tecnico nativo di Pescara c'è la fede del 4-3-3, schema in cui il reparto offensivo si può modellare in maniera intercambiabile, con due trequartisti ed un'unica punta o viceversa.

L'unico significativo acquisto della sessione di calciomercato è stato Stefano Moreo, attaccante ex Palermo decisamente funzionale nello scacchiere di D'Angelo. Il classe 1993 ha esordito subito con la maglia del Pisa, nel match contro il Como. Da lì sempre titolare, tranne con Venezia e Perugia, ma ancora nessuna rete all'attivo. Suo compagno di reparto è Ettore Gliozzi, capocannoniere dei nerazzurri con nove sigilli finora. Assente per infortunio contro il Parma, l'ex Sassuolo è tra gli indispensabili di D'Angelo, terminale offensivo principale.

Tra i centrocampisti fondamentali sono i profili di Olimpiu Morutan e Adam Nagy. Il primo, supporto delle punte in entrambe le possibili declinazioni del terzetto offensivo, ha messo a segno sei reti in ventidue gare, anche lui è tra i più utilizzati della stagione del tecnico ex Casertana. Il mediano ungherese invece, ex Bologna, porta con un se un bagaglio d'esperienza che vanta 110 presenze tra Serie A e B, in stagione nessuna ha disputato più minuti di lui con la maglia del Pisa. Menzione merita infine anche Idrissa Tourè, autore della rete che ha steso il Parma nello scorso match. Ventiduenne alla seconda stagione in maglia nerazzurra, è arrivato dalla Juventus nell'estate 2021 e anche lui, come Nagy, è un calciatore di cui D'Angelo non ha mai fatto a meno.

Al "Romeo Anconetani" non sarà semplice per il Palermo, i nerazzurri sono ormai una forza consolidata nel campionato cadetto. In casa, però, il Pisa ha perso quattro gare su sei sconfitte totali, dato che certifica una certa vulnerabilità tra le mura amiche.