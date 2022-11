Pisa, Nagy ci crede: “Obiettivo primi due posti, stiamo iniziando a volare”

"Contro il Cosenza abbiamo fatto un’ottima partita, meritando di vincere". Lo ha detto Adam Nagy, ospite della trasmissione "Il Neroazzurro". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Pisa: dalla prestazione offerta dalla compagine di Luca D'Angelo contro il Cosenza, prossimo avversario in campionato del Palermo, alla gara contro il Cagliari, in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus. Ma non solo...