Pisa, Masucci: “Nessuno si aspettava questo inizio, ne usciremo”

L’attaccante del Pisa Gaetano Masucci ha parlato ai microfoni di 50 Canale del difficile avvio di stagione dei nerazzurri: “È un momento di difficoltà, dobbiamo prenderne atto e lavorare per cercare il risultato che ci permetterà di sbloccarci perché in questa squadra ci sono tutti i valori tecnici e umani per uscirne. Sono convinto che il motivo sia solo di fiducia per la mancanza di risultati anche se nessuno si aspettava un inizio simile ed è inutile girarci intorno. Gli obiettivi vanno costruiti durante il campionato, è inutile dichiararlo e solo tempo e risultati diranno quali saranno i nostri - ha poi proseguito Masucci, soffermandosi sul malcontento della piazza -. Capisco la delusione, siamo noi i primi a vivere male questa situazione, ma posso garantire che l’impegno non è mai venuto meno e che c’è unità d’intenti. Con il popolo pisano ormai ci conosciamo reciprocamente, chiedo sostegno e quell’appoggio che non è mai mancato e sono convinto che tutte le componenti andranno al loro posto ed i risultati arriveranno. È giusto essere realisti, siamo delusi. Però non dobbiamo buttarci giù bensì lavorare come stiamo facendo, tirando fuori ancora qualcosa in più e tutto l’orgoglio che abbiamo per dimostrare che non siamo questi”, ha concluso.