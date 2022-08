Pisa, Maran: “Noi tra le favorite. Cittadella? Siamo in emergenza, Torregrossa out”

Le parole del nuovo tecnico del Pisa, alla vigilia della sfida contro il Cittadella

Sale l'attesa per l'esordio nel prossimo campionato di Serie B del Pisa che, nella giornata di domani, sarà chiamato ad affrontare in trasferta il Cittadella. Intervenuto alla vigilia, il nuovo tecnico nerazzurro Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi caldi in casa Pisa.

“Mi fa piacere ritrovare un ambiente al quale sono affezionato, sono stati i primi a darmi fiducia e lì sono cresciuto. Ho moltissimi amici e sono riconoscente. Noi dovremo onorare i nostri colori su un campo difficile. Inizialmente è uno degli avversari più temibili ma questo non ci spaventa, giocheremo la partita con il piglio di una squadra che sa quello che vuole. C’è grande voglia anche per riscattare la bruttissima partita con il Brescia. Siamo un po’ in emergenza, lasciamo a casa giocatori importanti da Nagu a Beruatto, da Rus a Torregrossa".

Su Ionita e Calabresi: "Li conosco bene, Artur l’ho già allenato. Diversamente dagli altri conoscono già il nostro campionato e la sostanza di questa Serie B, sanno ciò di cui c’è bisogno. Hanno mestiere e già un bel bagaglio. Con quelli dall’estero c’è qualche incognita in più, il percorso è diverso. Ionita è pronto e sa cosa voglio, ci può dare subito grande sostanza".

Sul campionato che si appresta ad iniziare: "Il Pisa lo metto sempre al primo posto. Dico questo perchè noi dovremo sempre andare in campo pensando di essere più bravi, se non sarà così gli faremo i complimenti. Non significa essere presuntuosi ma avere la consapevolezza dei nostri valori. Adesso maniche rimboccate consapevoli di avere delle difficoltà ma pronti a superarle".