Pisa, Knaster ha un sogno per la panchina: il ritorno dell’ex Palermo Gattuso

L'avventura dello storico tecnico del 'mollone' sembra ai titoli di coda, e potrebbe iniziare quella dell'ex allenatore di Milan , Napoli e Palermo . Reduce dalla deludente parentesi spagnola, in quel di Valencia . Esperienza nella quale l'allenatore calabrese ha totalizzato venti punti in diciotto partite di Liga Santander , prima di separarsi di comune accordo con la società targata Peter Lim .

'Ringhio' ha già allenato il Pisa, precisamente dal 2015 al 2017. Stagioni nelle quali ha prima vinto i playoff di Lega Pro, ottenendo la promozione in Serie B per poi retrocedere l'anno dopo con l'ultimo posto in cadetteria. Oggi lo status di Gattuso è decisamente diverso, ma la possibilità di ritornare all'Arena Garibaldi - stadio significativo per la sua seconda vita nel calcio - potrebbe essere decisiva nella trattativa tra le parti.