Pisa, Chiellini a rischio senza i playoff: Capozzucca in cima alla lista dei desideri

Il Pisa dopo la mancata qualificazione per i playoff di Serie B, starebbe pensando a Capozzucca come prossimo capo della direzione sportiva

Precisamente da un biennio Claudio Chiellini è il capo della direzione sportiva all'interno del club nerazzurro. Ruolo, che secondo quanto riportato da 'TuttoB', potrebbe essere messo in discussione in vista della prossima stagione. Al netto di quanto riferito, il primo nome, in caso di addio dell'ex contabile delle plusvalenze della Juventus, è Stefano Capozzucca. Dirigente d'esperienza e molto navigato nel calcio italiano.