Pisa, il ds Chiellini: “Volevamo Lucca a gennaio, lo ringrazio per averci scelto”

A margine della conferenza stampa di presentazione dell'esterno offensivo YonatanCohen e del centrocampista Idrissa Touré, il direttore sportivo del Pisa, Claudio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sul nuovo bomber della formazione toscana, l'ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca. Il centravanti di Moncalieri, fresco di convocazione con la maglia della Nazionale italiana Under 21, ha già incantato i tifosi del Pisa in questo inizio di campionato di Serie B, durante il quale, il classe 2000 ha realizzato tre reti in altrettante gare fin qui disputate. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del dirigente del club nerazzurro, riportate da TuttoPisa.com.