Pisa, D’Angelo verso l’addio: il club pensa a Pirlo, ma c’è la suggestione Baroni

Pirlo, tuttavia, ha un ingaggio molto alto (1,5 milioni di euro) per la categoria. Per questo motivo, il Pisa starebbe valutando anche altri profili: da Aimo Diana e Roberto Venturato - che hanno chiuso le rispettive avventure sulle panchine di Reggiana e SPAL - a Filippo Inzaghi, legato alla Reggina da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 ed il cui futuro resta ancora tutto da scrivere. Ma non solo; nelle ultime ore starebbe prendendo piede una vera e propria suggestione. Il Pisa, infatti, sarebbe sulle tracce di un tecnico esperto come Marco Baroni che, reduce dalla salvezza con il Lecce, potrebbe comunque lasciare il Salento nonostante il rinnovo automatico. Seguiranno aggiornamenti...