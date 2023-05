Pisa, D’Angelo: “Possiamo ancora entrare nei playoff. Brescia? Non facile…”

"La squadra ha giocato una partita tosta, come serviva. Il Brescia lotta per salvarsi e non è mai facile". Lo ha detto Luca D'Angelo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Brescia, terminata con il risultato di 1-1 alla luce delle reti messe a segno al minuto 53 da Dimitri Bisoli e al 79' da Gaetano Masucci. "Lo stadio era pieno e caldo, ma noi nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e il pareggio ci stava stretto perché abbiamo avuto tre o quattro occasioni per passare in vantaggio", ha proseguito il tecnico del Pisa.