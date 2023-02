Pisa, Corrado: “Caso Reggina? Regole vanno rispettate. Patteggiamento Genoa…”

"E’ una cosa che non fa bene al calcio. Nel caso in cui ci fossero regole che non dovessero essere rispettate. Ci aspettiamo che le regole vengano rispettate. Abbiamo chiesto che la Lega e la Covisoc illustrino la situazione e lo stato vero dell’arte, per capire come si stanno svolgendo i fatti, perché attualmente siamo un po’ perplessi. Uno dei principi sacrosanti è quello della lealtà sportiva. Mi è piaciuta molto la dichiarazione fatta a un convegno dal Ministro Abodi nei giorni scorsi, che ha dichiarato che manca oggi è il rispetto, delle regole, delle decisioni e della lealtà sportiva, ma anche delle società sane e per bene che si comportano in maniera giusta. Se poi chi si comporta bene dev’essere equiparato allo stesso modo di chi cerca scappatoie o si comporta male, allora c’è un problema. Non sappiamo qual è la vera situazione perciò è difficile esprimere un giudizio, ma sappiamo che le regole ci sono e vanno applicate. La Reggina è in una situazione non dissimile da quella in cui si trovò il Pisa al nostro arrivo. Noi pagammo con 4 punti di penalità e pagammo tutto, anche l’Irpef. La seconda cosa che non ci risulta dalle norme che conosciamo è il patteggiamento del Genoa. Se la federazione lo ha accettato ci sarà sicuramente qualcosa che non conosciamo.”