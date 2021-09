“Pisa cinico, Lucca letale”: gol e assist in Serie B, la stampa elogia l’ex Palermo

Terzo gol in Serie B per Lorenzo Lucca nella vittoria per 4-1 conquistata dal Pisa in trasferta contro la Ternana

⚽️

Lorenzo Lucca firma il suo terzo gol in Serie B dopo la doppietta messa a segno contro l'Alessandria e l'assist a Sibilli nel match d'esordio con la maglia del Pisa. L'ex attaccante del Palermo si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione e sembra aver metabolizzato nel migliore dei modi il salto di categoria.

Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di D'Angelo in occasione della terza giornata del campionato di Serie B contro la Ternana, che regala ai toscani la vetta della classifica a punteggio pieno. Una squadra che si candida ad essere protagonista del torneo cadetto. E "Lorenzo Lucca è stato il suo 'gioiello', già idolo dei quasi 500 tifosi nerazzurri presenti al Liberati. Un gol con il destro, un assist e tanti altri palloni lavorati per i compagni di squadra tenendo bene il duello fisico con Sorensen e Boben", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".

Una prestazione che non è certamente passata inosservata. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani al bomber di Moncalieri, in settimana chiamato in causa persino dal commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato per la sfida contro il Montenegro. L'ex numero 17 rosanero ha debuttato in maglia azzurra, sostituendo Colombo al minuto 68 del match.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LUCCA 7,5 -Dopo la nazionale un gol (il terzo) più un assist per festeggiare il suo compleanno.

CORRIERE DELLO SPORT

LUCCA 7,5 -Il testacoda esalta D'Angelo che lascia un'impronta al Liberati e si coccola Lorenzo Lucca, ancora a segno dopo la doppietta all'Alessandria in una prestazione super come miglior regalo per i 21 anni compiuti sabato.

Lucca, ricordiamo, è approdato al Pisa nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dal Palermo: il club toscano ha rilevato il cartellino per una cifra che si aggira attorno ai 2,3 milioni di euro, implementata da una serie di bonus legati al numero di reti che il giovane centravanti riuscirà a realizzare nel corso della stagione. Bonus scaglionati in vari step: 10, 12, 15, 18 gol; obiettivi che se raggiunti in toto dal giocatore porterebbero nelle casse del club di viale del Fante una cifra complessiva di poco superiore ai 3 milioni di euro.