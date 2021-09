VIDEO Pisa-Alessandria, Lucca show: la doppietta del bomber ex Palermo

Lorenzo Lucca è già tra i protagonisti della Serie B 2021-2022. L'ex attaccante del Palermo nel match Pisa-Alessandria regala la vittoria alla compagine nerazzurra, grazie ad una doppietta. Gol che sono valsi la convocazione in Nazionale Under 21

I gol siglati con la maglia nerazzurra del Pisa, sono valsi all'attaccante di Moncalieri la prima convocazione in azzurro. Lorenzo Lucca è infatti stato chiamato in causa dal commissario tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, per la sfida contro il Montenegro, in programma questa sera, martedì 7 settembre, allo Stadio "Romeo Menti" di Vicenza.