Pisa, Caracciolo: “Grandi piazze ai playoff. Tra Lapadula, Cheddira e Brunori…”

Stagione fin qui decisamente positiva per il Pisa , attualmente in piena zona playoff al quinto posto con 45 punti. Una sola sconfitta nelle ultime sette partite per i nerazzuri, che nella trentunesima giornata di Serie B affronteranno il Cosenza in trasferta. Il difensore Antonio Caracciolo , capitano della compagine toscana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Gazzetta dello Sport" a proposito dell'imminente volata playoff:

"Ci saranno grandi piazze. Sia come pubblico che a livello tecnico saranno molto tosti, e questo darà una carica in più. A chi non piace giocare negli stadi pieni? Vogliamo mettere con le partite a porte chiuse? Per l’amor di Dio… Io mi carico quando i tifosi si esaltano per un mio intervento. L’importante è non spaventarsi. Comunque prima arriviamoci, ai playoff, e poi giochiamoli... Questo di B è un campionato sempre complicato. In A i campioni li noti, perché decidono le partite. Qui no, anche chi ha qualità fa fatica, perché conta la fame. Vedi il Südtirol. Tra Cheddira, Lapadula e Brunori chi non vorrei trovarmi di fronte ai playoff? C'è pure Odogwu, tutti tosti. Ma si deve preoccupare chi si trova contro i nostri Torregrossa, Gliozzi, Moreo e Masucci"