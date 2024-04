Pisa, Aquilani: “Cremonese? Guai a sottovalutarla. Vincere darebbe scatto decisivo”

"Abbiamo un paio di giocatori da valutare. Hermannsson e Leverbe hanno dei problemini. Non ci sarà nemmeno Veloso. Marin è recuperato". Lo ha detto Alberto Aquilani , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese , in programma mercoledì 1 maggio alle ore 12:30 allo Stadio "Zini". "Non voglio fare proclami. Non mi piace fare cinema. L’unica cosa da dimostrare sono i fatti. La nostra medicina è trascinare con le prestazioni, tecniche, fisiche e mentali. Tre punti darebbero lo scatto? Mi sa proprio di sì...", ha proseguito il tecnico del Pisa .

"La Cremonese è una squadra forte, una squadra importante che gioca bene. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra importante. Giocherà per la A fino in fondo, fino a due settimane fa era in corsa per la promozione diretta. Abbiamo fatto poco in questi giorni, abbiamo avuto poco tempo. La Cremonese non sta vivendo un buon momento? Non do peso a queste cose. Ovvio che analizzeremo il perché non stanno avendo dei risultati, ma anche se ultimamente ha perso, la Cremonese è una squadra che ha sempre giocato", ha concluso Aquilani.