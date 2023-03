Parma-Pisa, D’Angelo: “Bellissima vittoria. Secondo posto? Se domani il Genoa…”

Terza vittoria nelle ultime quattro per il Pisa, che sbanca il "Tardini" e batte il Parma di misura con la rete di Tourè. Salto avanti importante per i nerazzurri, adesso al quinto posto a sole cinque lunghezze dal Genoa secondo, in attesa delle gare di domani. Al termine del match contro i ducali, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: