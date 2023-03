Modena-Pisa, D’Angelo: “Sconfitta che non ci sta, noi come il Palermo…”

"Questa è una sconfitta che non ci sta per la mole di gioco che abbiamo fatto. Così come il Palermo aveva giocato contro di noi oggi è successo il contrario". Lo ha detto Luca D'Angelo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Modena, andata in scena sabato pomeriggio al "Braglia". Dopo il pareggio con il Palermo, la sconfitta contro gli uomini di Attilio Tesser. Una gara decisa dalla rete messa a segno al minuto 8 da Luca Strizzolo.