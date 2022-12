Corrado: “Pisa merita la A, i segreti di D’Angelo. Lucca? Huntelaar mi ha detto…”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Pisa, Giuseppe Corrado

"Lo scorso anno abbiamo realizzato il miglior risultato del Pisa negli ultimi 32 anni sfiorando la Serie A, ma quella finale è stata anche lo spartiacque per giudicare il presente. La delusione è stata tanta, si avvertivano scorie sui giocatori, sul mister, sugli addetti al campo. L’idea era che un ciclo fosse finito e che bisognava ripartire". Lo ha spiegato Giuseppe Corrado, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Fra i temi trattati dal presidente del Pisa anche la scelta di sollevare dall'incarico il tecnico Luca D'Angelo dopo la mancata promozione in Serie A attraverso i playoff. Ma non solo...

"Con D’Angelo ci siamo lasciati in maniera consensuale, aveva anche offerte dalla Serie A e abbiamo pensato che fosse giusto che si giocasse le sue carte. Per sostituire quello che per me è il miglior tecnico della Serie B bisognava alzare l'asticella e abbiamo scelto Maran. Purtroppo ha fatto fatica a sintonizzarsi sul nostro progetto, non è scattata la scintilla, e così abbiamo richiamato D’Angelo. L'ho sentito carico e voglioso di tornare in una realtà perfetta per lui e l'accordo è stato veloce", le sue parole.

IL SEGRETO -"Qual è il segreto di questo allenatore? La cura dei meccanismi in fase difensiva, l’occupazione degli spazi indipendentemente dal modulo, ma soprattutto l’empatia che sa creare con i giocatori. Non ho mai visto un tecnico capace di conoscere lo stato d’animo dei giocatori come lui. Trova la maniera per far sorridere tutti, per creare competizione e ottenere il massimo. Chi perde in allenamento paga la pizza o porta le paste il giorno dopo. Si sentono tutti coinvolti, sempre".

SERIE A -"Diciamo che per scaramanzia andrebbe evitata, ma come ho detto all’inizio di questa stagione è chiaro che se arrivi terzo, l’anno successivo ci devi provare. Noi ci siamo, Pisa è una piazza che merita la A. Nei prossimi mesi nascerà il nuovo centro sportivo, siamo agli ultimi dettagli. Poi toccherà al nuovo stadio e sfrutteremo il fatto di avere un impianto a pochi passi dalla Torre, un’attrazione fra le attrazioni".

IL NUOVO LUCCA -"Lo scorso anno avevamo pochi giocatori pronti per il salto, quest’anno molti di più. Touré è richiestissimo, così come Beruatto e Marin, mentre Morutan sta sorprendendo solo chi non lo conosceva. A Forte dei Marmi ho incontrato Pirlo che allena in Turchia e mi ha detto che avevamo preso un fenomeno. Nessuno però si muoverà adesso a gennaio, per vincere serve tenere i migliori, ci penseremo in estate. Per Lorenzo sono felice, abbiamo sentito Huntelaar dell’Ajax, ci ha detto che è fortissimo".