Calciomercato Pisa, sirene dalla A per Lucca: può partire in prestito

L'attaccante potrebbe approdare in Serie A in prestito

L'intenzione del Pisa sarebbe quella di non privarsi dell'attaccante, ma a fronte delle offerte ricevute dalla Serie A, il club potrebbe decidere di accontentare Lucca ma tutelando - contemporaneamente - anche i propri interessi. Secondo La Nazione ed. Pisa infatti, la società toscana sarebbe pronta a cedere Lucca in prestito durante questa sessione di mercato. Una soluzione ideale sia per l'ex Palermo sia per il club toscano che, in caso di successiva cessione, potrebbe ricavare una buona cifra o al contrario scegliere di riportare alla base l’attaccante.