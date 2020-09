Calciomercato, Mazzitelli riparte dalla Serie B: è un nuovo giocatore del Pisa. I dettagli

La notizia era nell’aria, nel pomeriggio di oggi l’ufficialità.

Luca Mazzitelli è un nuovo giocatore del Pisa. Il centrocampista classe 1995, approdato alla corte di D’Angelo dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, nel corso della sessione estiva di calciomercato era stato accostato a più riprese anche al nuovo Palermo di Roberto Boscaglia. Dopo la breve parentesi alla Virtus Entella, dunque, il calciatore originario di Roma giocherà ancora una volta in Serie B.

Di seguito, il comunicato diramato dalla società toscana attraverso il proprio sito di riferimento.

“Il Pisa comunica di aver perfezionato l’accordo con il Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Mazzitelli. Centrocampista classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Roma, dopo un’esperienza in Serie C con il Sud Tirol (24 presenze, 1 gol) Luca Mazzitelli ha collezionato oltre 100 presenze (9 gol) tra Serie A e Serie B con le maglie di Brescia, Sassuolo, Genoa e Virtus Entella: con i liguri ha fatto registrare 18 presenze (3 gol) nella seconda parte della stagione Cadetta appena conclusasi”.