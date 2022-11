Turris-Pescara, probabili formazioni: Colombo punta Catanzaro e Crotone in Lega Pro

Le probabili formazioni di Turris-Pescara, monday night del Girone C di Serie C

A chiudere il quadro relativo al quattordicesimo turno del Girone C di Serie C la sfida dell'"Amerigo Liguori" in programma questa sera alle 20.30 tra Turris e Pescara . Quasi un testa-coda, per le due formazioni.

I corallini, sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C contro l' Avellino e dal magro bottino di un solo punto raccolto nelle ultime cinque uscite del torneo di Lega Pro , a +1 dalla zona play-out. Dalla parte opposta la formazione abruzzese occupa al momento il terzo posto, a -6 punti dalla capolista Catanzaro ed a soli 2 punti dal Crotone , secondo. La compagine di mister Colombo è invece reduce dalla conquista di 13 punti nelle ultime cinque sfide stagionali di Serie C , perdendo solamente la gara di Coppa Italia contro il Gubbio e raccogliendo un solo punto contro il Giugliano .

Mister Di Michele dopo la rifinitura effettuata ha convocato 25 calciatori, dovendo ancora fare a meno degli infortunatiVarutti, Di Franco e Finardi, mentre rientra Taugourdeau. Il grande ex dell'incontro Maniero, infine, dovrebbe far parte della gara nonostante i problemi alla schiena accusati in settimana. Il tecnico dei delfini, Colombo, dovrà fare a meno di Crescenzi e Desogus, che non saranno rischiati per l'occasione a causa di alcuni acciacchi.