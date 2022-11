Turris-Pescara, Di Michele: “Dimostrato di essere in crescita. Dobbiamo fare punti”

Parola a David Di Michele . Il tecnico della Turris , ex calciatore del Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in seguito al match tra i campani ed il Pescara di Alberto Colombo . Di seguito le sue parole:

"I complimenti fanno sempre bene, abbiamo dimostrato di essere in crescita, fa morale se arrivano da una grande squadra ma dobbiamo lavorare tanto. Siamo un po' indietro ma stiamo piano piano tornando quelli che eravamo. Possiamo recriminare su tante cose, ci sono tanti episodi negativi nei nostri confronti da quando sono arrivato. Poi abbiamo preso gol su calcio da fermo per errori e dispiace perché i ragazzi lavorano tanto e non meritano questa classifica. Veniamo da situazioni un po' particolari, nulla togliendo a chi c'era prima però la squadra era un po' in difficoltà sul piano mentale e fisico. Oggi siamo un po' sottotono davanti, piano piano arriveremo anche a questo però posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Ci vuole tempo, però dobbiamo cominciare a fare punti. La punta centrale nel nostro modulo è fondamentale, purtroppo Santaniello si è fatto male nel riscaldamento e non volevo rischiare Maniero dal primo minuto, Longo è un ragazzo giovane e stasera si è impegnato tantissimo, adesso siamo un po' in difficoltà ma sono sicuro che possiamo fare grandi cose".