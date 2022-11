Turris-Pescara, Colombo: “Vittoria importante su un campo difficile. Catanzaro forte”

Parola ad Alberto Colombo . Il tecnico del Pescara ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in seguito al match valevole per la 14a giornata del girone C di Serie C contro la Turris . Di seguito le sue parole:

"C'è stata una grande prestazione della Turris che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sopperito con il carattere alla loro voglia e attraverso i grandi giocatori che abbiamo siamo riusciti a vincere. La pecca è che ci siamo rilassati sul doppio vantaggio e a una squadra come la nostra non deve succedere. Ci aspettavamo una Turris con questa qualità, non merita la classifica che ha e sono sicuro che si riprenderà. Portiamo a casa un'altra vittoria, fuori casa abbiamo fatto sei vittorie e un pareggio. Non può essere un caso, ci prendiamo questa vittoria importantissima su un campo molto difficile. Abbiamo fatto un po' fatica nella fase offensiva non riuscendo ad alleggerire la pressione non solo perché le punte non tenevano palla ma anche perché la trasmissione non era abbastanza pulita. Forse è mancato di attaccare di più la profondità quando eravamo in gestione col palleggio, questo è un aspetto sul quale c'è da lavorare. Il Catanzaro è una squadra molto forte, nella partita si vedrà. Ci penseremo da domattina".