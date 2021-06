Serie C, il presidente del Pescara: “Ecco in quale girone dovremmo stare”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Pescara in vista del prossimo campionato di Serie C

"Zeman è importante per l'immagine del campionato, parliamo di un personaggio molto carismatico, un allenatore bravo, poi Foggia è un po' casa sua, sicuramente sarebbe una bella storia". Parola di Daniele Sebastiani . Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Pescara che, reduce dalla retrocessione dalla Serie B alla C , si è espresso in vista del prossimo campionato. Vi è ancora incertezza, infatti, sul girone in cui giocheranno gli uomini di Gaetano Auteri .

"Sono gironi forti tutti e tre, ancora una volta ai playoff sono andate in finale due squadre del centro-nord nonostante il Girone C passi per il più duro. Mi aspetto di giocare dove dobbiamo. Per quelle che sono le indicazioni al momento dovremmo stare nel girone centrale (Girone B), perché se la divisione è geografica noi rispetto alla Viterbese siamo un po’ più a Nord. Mi aspetto questo ma cambierebbe poco per noi", ha dichiarato ai microfoni di Prima Tivvù.