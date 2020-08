Serie B, Perugia-Pescara 2-1 (2-4 d.c.r.): umbri retrocessi in Serie C, si salvano gli abruzzesi

Disastro Perugia, umbri retrocessi in Serie C.

I biancorossi guidati da Massimo Oddo hanno ceduto per 4-2 dopo i calci di rigore al Pescara nella gara valida per il ritorno dei play-out di Serie B. Nel match d’andata gli abruzzesi si erano imposti per 2-1, stesso identico risultato si è verificato al termine del secondo round dove gli umbri si sono imposti grazie alle reti siglate da Kouan e Melchiorri. La sfida del “Renato Curi” si prolunga fino ai tempi supplementari senza che però il risultato si modifichi, ai tiri dagli undici metri Fiorillo si trasforma in Superman e salva il suo Pescara.