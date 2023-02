Pescara, Zeman: “Niente dissapori con presidente. Noi non inferiori al Crotone”

Zdenek Zeman , pronto a rimettersi in gioco all'età di quasi 76 anni, è tornato ad allenare il Pescara . Nella giornata di oggi il tecnico boemo si è presentato per la terza volta al mondo abruzzese in sede di conferenza stampa. Di seguito le parole del mister ex Foggia e Roma:

“Prima volta con la squadra, volevo vedere le caratteristiche dei ragazzi e capire la loro voglia. La voglia me l’hanno fatta vedere, ma oggi era il primo giorno. Spero che la mantengano. Presidente? Non avevo dissapori con il presidente. Ci sono rimasto male per l’esonero. Rimanerci male è normale.Il girone C? Ci sono Catanzaro e Crotone che sono scappate via. Non ritengo il Crotone superiore al Pescara. Credo che se il Catanzaro è in testa a 76 punti e le altre no, la differenza ci sia. All’inizio del campionato, per lungo tempo, il Pescara sembrava attrezzato per giocarsi il secondo posto. Nelle ultime partite si vede che c’è stato qualche problema. Se questi problemi si risolvono, ce la possiamo giocare. Sono giovani, dobbiamo riuscire a giocare di gruppo“.