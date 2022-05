Pescara, Zauri: “Complimenti alla Feralpisalò. La squadra non è da rifondare ma…”

Il tecnico del Pescara commenta così la scottante eliminazione dei biancazzurri dai playoff di Serie C per mano della Feralpisalò

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, ha commentato così la sconfitta contro la Feralpisalò per 2-1, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli abruzzesi sono stati dunque eliminati dal minitorneo. Queste le dichiarazioni del mister biancazzurro:

"Usciamo dai playoff con grande rammarico, complimenti a loro che hanno fatto due buone partite. Noi non abbiamo fatto male ma è chiaro che per andare avanti bisogna fare di più. Abbiamo preso due gol evitabili. Ma non voglio addossare colpe a nessuno, la responsabilità è la mia. I ragazzi sono usciti a pezzi e non posso rimproverare loro nulla a livello di impegno. Futuro? E' appena finita, è un discorso che non abbiamo ancora affrontato col presidente, ma la mia disponibilità è totale. Dobbiamo lasciare sbollire la situazione, poi parleremo. Se ci sono possibilità di ripartire con questa squadra? Non è da rifondare, anche se ci sono molti prestiti e andranno riviste delle cose, la base c'è. Bisogna capire chi rimarrà, certo se potessi restare e quindi partire dall'inizio potrei incidere di più".