Pescara-Virtus Verona, Zeman: “La squadra vuole giocare per vincere. Sui tifosi…”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman in vista del match tra Pescara e Virtus Verona, valido per il ritorno degli ottavi dei playoff di Serie C

"Non lancio appelli, vorrei che venisse tanta gente. A Pescara il calcio è sempre stato importante. Alla rifinitura sono stati splendidi, li ringrazio. Sono contento che la squadra venga seguita. Se venissero tanti tifosi sarei felicissimo. Poi dipende molto da noi. I gol subiti? Soffriamo e soffriremo per sempre le palle inattive. Chi ha sbagliato lo sa, peccato che se ne accorgono quando le cose sono successe. Due risultati su tre? La squadra vuole giocare per vincere. Lo ha sempre fatto e lo farà anche con il Verona. Zemanlandia è tornata? Io la chiamo “il Pescara” voi chiamatela come volete"