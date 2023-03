Pescara, verso la Virtus Francavilla: Zeman perde Palmiero, c’è Aloi. Mesik…

Fosforo, intensità e visione di gioco al servizio della squadra. Luca Palmiero, playmaker moderno classe 1996, è progressivamente salito in cattedra nell'ultimo mese, prendendosi la scena e dettando tempi e tracce della manovra nel Pescara. Zeman non ha smesso neanche per una frazione di secondo di credere nelle qualità del calciatore. Abnegazione, carattere e personalità non hanno mai fatto difetto al gioiello scuola Napoli. Con il tecnico boemo in cinque partite è sceso sempre dal 1', anche nell'ultima di Catanzaro, nella quale il centrocampista campano si è infortunato all'ileopsoas, muscolo situato nell’anca dopo otto minuti di gioco. In vista della sfida contro la Virtus Francavilla, è previsto un rientro da titolare per Salvatore Aloi, subentrato a Palmiero in Calabria, non sfigurando. In zona nevralgica, al fianco dell'ex giocatore del Trapani ci saranno il fuoriclasse indiscusso, Hamza Rafia ed il ritrovato Gyabuaa, tornato dallo stop.