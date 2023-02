Pescara, verso il ritorno di Zeman: Colombo a un passo dall’esonero

Zdenek Zeman si prepara al suo ritorno a Pescara , il terzo in carriera. La compagine abruzzese, guidata attualmente da Alberto Colombo , si trova terza in classifica dietro le corazzate Catanzaro e Crotone a ben 16 punti di distacco.

Le inseguitrici però alle spalle dei Delfini si fanno sempre più vicine, soprattutto dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro l' Audace Cerignola , ora a -3 dagli abruzzersi. Il match contro i gialloblu, perso di misura dal Pescara , potrebbe costare cara al tecnico ex Monopoli . Come riportato da Sky Sport, si va verso il ritorno di Zdenek Zeman , c'è l'accordo.

Per Zeman, rimasto senza panchina dopo l'ultima annata a Foggia, sarà la terza avventura a Pescara. Indimenticabile per i tifosi la prima del 2011/12 quando, con Immobile e Insigne in attacco e Verratti a centrocampo, centrò la promozione in Serie A.