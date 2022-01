Pescara, Valdifiori rescinde: “A malincuore sapevo sarebbe arrivato questo giorno”

Il calciatore Mirko Valdifiori si è congedato dal Pescara con un messaggio diffuso attraverso il proprio profilo Instagram

"A malincuore sapevo che potesse arrivare questo giorno. Da mesi era chiaro che fossi fuori dal progetto tecnico, seppur soffrendo in alcuni momenti non lo nego, però con professionalità ho deciso di accettarlo… l’ho accettato per rispetto verso un gruppo di ragazzi straordinari che mi ha fatto sentire importante per loro al di fuori del campo e verso una piazza fantastica come Pescara che ha sempre dimostrato affetto a me e alla mia famiglia. Grazie davvero a tutti… grazie al presidente e a tutti quelli che lavorano nel Pescara Calcio. Vi auguro il meglio".