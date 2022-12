Pescara-Taranto, Colombo: “Nulla da salvare, ora le soluzioni. Io primo responsabile”

Parola ad Alberto Colombo . Il tecnico del Pescara ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in seguito al match valevole per la 17a giornata del girone C di Serie C contro il Taranto . Di seguito le sue parole:

"Non c'è nulla da salvare, io sono il primo responsabile perché non sono stato in grado di dare un'anima a questa squadra. Non sono stato capace di toccare le corde giuste ed è una mia pecca. Ora dobbiamo trovare le soluzioni il prima possibile per riprendere la giusta strada. Grazie al pubblico che comunque ci ha sostenuto ma i crediti non sono infiniti e dobbiamo guadagnarli sul campo. Quella contro il Taranto è stata una prestazione sconcertante"