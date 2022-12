Pescara-Taranto, Capuano: “Cambio di sistema la svolta. Salvezza? Strada molto lunga”

Parola ad Ezio Capuano. Il tecnico del Taranto ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in seguito al match valevole per la 17a giornata del girone C di Serie C contro il Pescara . Di seguito le sue parole:

"Sulla nostra vittoria non ci sono dubbi. Dopo dieci minuti ho cambiato rapidamente sistema di gioco e li la partita è svoltata. Il Pescara è una grandissima squadra ma giocare contro la mia non è facile per nessuno. Siamo stati bravi a coprire gli spazi e non dare la profondità a Lescano e soprattutto Cuppone. Ora dobbiamo andare avanti con grande umiltà perché per salvarci la strada è ancora molto lunga"