Pescara, Sebastiani: “Zeman? Chiariti i dissapori. Ho chiesto il calcio che ci piace”

Una storia di amore e divergenze quella tra Sebastiani e Zeman. La promozione del Pescara in Serie A nel 2012 attraverso un percorso costellato da unione d'intenti e stima reciproca. Il ritorno del boemo sul finale della stagione 2016/17, la retrocessione e l'esonero del 2018 portarono alla rottura definitiva del rapporto. Oggi l'ex Foggia riparte nuovamente dal club abruzzese, riconciliando quanto perso con il patron biancazzurro, ritrovato per la terza volta in carriera, sta volta partendo dalla Lega Pro. Nella giornata di ieri c'è stata la presentazione ufficiale in sala stampa di ZdenekZeman. Il numero 1 dei delfini nel corso della conferenza è intervenuto a più riprese per approfondire diversi temi interessanti. Di seguito le sue parole: