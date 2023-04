Pescara, Rafia: “Zeman? Non avevo mai fatto i gradoni. Sul paragone con Zidane…”

"Ringrazio mister Vivarini per il paragone con Zizou, ma sono concentrato solo sulla squadra e sugli obiettivi da conquistare. Sono contento per gli assist e ancora di più per Lescano, Merola e Kokaj che stanno facendo benissimo. Zeman l'ho conosciuto nell'anno a Pescara con Insigne, Immobile e Verratti e da quando è arrivato mi sono messo solo a disposizione del mister per imparare sempre di più. I gradoni? Non li avevo mai fatti, ma il lavoro paga. Si vede che in campo andiamo sempre più forte io per primo”