Pescara, Pillon: “Promozione? Rispondo così. Serie C difficile, Catanzaro squadrone”

Giuseppe Pillon , ex allenatore del Pescara tra le altre, ha commentato la stagione degli abruzzesi ai microfoni di TMW RADIO , che attualmente li vede protagonisti nel girone C di Lega Pro. Di seguito le parole del mister veneto:

“Puntare alla promozione? Credo di sì, lo hanno dimostrato col gioco e coi fatti. Sappiamo tutti che il Catanzaro ha fatto uno squadrone, ma il campo dice che il Pescara è a 3 punti. È sempre difficile ripartire dalla C dopo la retrocessione dalla B. Questa squadra è costruita su misura per la categoria. Lescano su tutti, che io conosco dai tempi del San Benedetto. Ha grandi potenzialità e a Pescara le sta dimostrando. L’allenatore è molto bravo, organizza un bel calcio che è anche equilibrato. Il campionato di C è lungo e difficile. Catanzaro e Crotone hanno fatto un bel filotto, ma tutto si deciderà ad aprile. Quando leggevi le rose di Crotone e Catanzaro pensavi che quelle due squadre avrebbero fatto il vuoto. Il Pescara ha anche recuperato il suo pubblico e questa è sicuramente una nota di merito anche dell’allenatore, che ha raccolto tante energie attorno alla rosa. Il Presidente Sebastiani ha sempre investito tanto sul vivaio e ha fatto molto bene. Bisogna tirare fuori dei giovani che ti diano la possibilità di salire di categoria. Alle volte l’alchimia nasce spontanea. Ti trovi dei gruppi che funzionano e remano tutti nella stessa direzione. Questo è aiutato a volte dai risultati”.