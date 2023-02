Pescara, offese dopo il coming out di Jankto: replica del club abruzzese su Twitter

Ampio sostegno a largo raggio d'azione per JakubJankto, calciatore in forza allo SpartaPraga, ex Sampdoria e Udinese, che con un video toccante sui propri account social ha deciso di rendere pubblica la sua omosessualità contro ogni becero pregiudizio. Numerose le manifestazioni di consenso e supporto da parte di tutto il mondo del calcio che ha apprezzato l'atto di libertà e coraggio del Nazionale ceco. Tra questi anche quello del Pescara Calcio, che aveva commentato così il tweet del calciatore: "Veramente di ispirazione" (truly inspiring).