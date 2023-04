Pescara-Monopoli, Zeman: “Partita condizionata dal vento. Picerno? Non sarà facile”

"Partita condizionata dal vento. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo, invece, abbiamo iniziato bene e poi siamo passati in vantaggio. Stiamo bene fisicamente, anche se qualcuno sta acciaccato. Mora l’ho sostituito perché ha chiesto il cambio, mentre Cancellotti ha preso un calcio sul ginocchio. Lui se la sentiva ma io l’ho cambiato. Delle Monache nella ripresa ha fatto quello che gli ho chiesto, mentre nel primo tempo non ha fatto bene. Nel primo tempo, non sapevamo come ci dovevamo mettere. È un limite di tutte le squadre non saper leggere l’approccio con quel vento. Abbiamo vinto ma non come volevo. Noi cambiamo troppo di settimana in settimana, purtroppo è così. Siamo rimasti alla gara con la Virtus Francavilla e lì non c’era né il vento né il sole. A Picerno non sarà facile, hanno un campo stretto e in sintetico. Gyabuaa non volevo farlo entrare nemmeno dopo, sta male, per questo ho fatto entrare Aloi. Poi l’ho dovuto mettere e infatti non faceva quello che voleva. Merola ha avuto poche palle da giocare ma è colpa sua perché non si muove bene".